Il “Festival Inventaria” tocca San Giovanni

Dopo aver aperto la stagione 2022/23 del teatro off capitolino… INVENTARIA – La festa del teatro off raddoppia, tornando, come da tradizione, a chiuderla.

Organizzato dalla compagnia DoveComeQuando, con la direzione artistica di Pietro Dattola e, per le Demo, di Flavia Germana de Lipsis, INVENTARIA 2023 esplorerà in 11 serate – dal 17 maggio al 15 giugno – un ampio e diversificato ventaglio di forme e linguaggi, dalla prosa sperimentale al realismo magico, dal teatro civile alla clownerie, dalla performance alla narrazione al teatro danza.

Poesia, comicità, impegno, ironia: sguardi critici sul mondo che circonda adattati nelle vesti lunghe e rifinite degli spettacoli o in quelle più brevi, spontanee e suggestive delle demo.

Segno caratteristico di INVENTARIA è la sua natura diffusa: sono quattro i teatri coinvolti, in tre quartieri della Capitale: Teatro Lo Spazio e TeatroBasilica (San Giovanni), Teatro Trastevere (Trastevere) e Teatrosophia (Piazza Navona).

Ma la forza di INVENTARIA sta anche nella sua rete di partner in costante ampliamento, estesasi nel 2023 a 28 realtà in 13 regioni d’Italia, che garantiscono un totale di 37 repliche e 16 giorni di residenza in palio per le compagnie in concorso. Ed è anche grazie a questa forza, a questo riscontro in tutta la penisola, che per il tredicesimo anno consecutivo INVENTARIA si conferma una festa del teatro off totalmente indipendente, autofinanziato e sostenibile.

La selezione, operata tra le quasi trecento candidature pervenute, vedrà alternarsi in scena 8 spettacoli e 10 demo in concorso e il debutto di Drammi di Forza Maggiore SHOW! 2 – l’originale format di promozione dei testi finalisti dell’omonimo e altrettanto originale premio di drammaturgia.

“11 serate del teatro più bello che c’è: quello che puoi vedere da vicino godendo di ogni più piccolo gesto, di ogni più delicata variazione nelle espressioni senza dover usare il binocolo; quello in cui lo spettacolo è dato non solo da ciò che passivamente si vede, ma dalla vicinanza, dalla comunione, dall’esperienza condivisa in un ambiente intimo, che fa battere i cuori all’unisono. E, spesso e volentieri, da una semplicità distillata, che permette il germogliare dello spettacolo interiore. Inevitabilmente il più suggestivo e potente di tutti. Il più bello che c’è – spiega Pietro Dattola, direttore artistico dell’iniziativa.

IL PROGRAMMA

Teatro Lo Spazio



17 maggio in concorso PRIMA ROMANA

Fuck Me(n) Evoè!Teatro

di Giampaolo Spinato, Massimo Sgorbani, Roberto Traverso

adattamento e regia Liv Ferracchiati

con Giovanni Battaglia, Emanuele Cerra, Paolo Grossi

18 maggio Sez. Demo (5 demo) in concorso PRIME NAZIONALI E ROMANE



C19H28O2 Lidi Precari

di Riccardo Rampazzo, con Leonardo Cesaroni, Paolo Sangiorgio, Sara Younes



Fragileresistente Il turno di notte

di e con Silvia Pallotti, Tommaso Russi

Il corpo di Matteotti Entròpia Teatro

scritto e diretto da Andrea Baldoffei, con Andrea Baldoffei, Matteo Vairo

Remains. Serena Fossanova

di e con Serena Fossanova

Sarebbe una grande idea Collettivo Agere

scritto e diretto da Marco Trotta, con Michele Marullo, Edoardo Spina

19 maggio Sez. Demo (6 demo) in concorso PRIME NAZIONALI E ROMANE



Italia-Svezia 0-0 Piccola Fanteria Carillon

di e con Laura Carioni, regia Sergio Fantoni

La voce a te dovuta Piccola Città Teatro

di Sharon Amato, regia Ettore Nigro, con Anna Bocchino, Clara Bocchino

Open Mic Farm Gianluca Ariemma

scritto e diretto da Gianluca Ariemma, con Salvo Pappalardo, Giulia Messina, Gianluca Ariemma

Tutti messi in fila Yuri Casagrande Conti

di e con Yuri Casagrande Conti

Vabbe’ ma non fa niente Elisa Bongiovanni

di e con Elisa Bongiovanni

(fuori concorso)



Prendi e porta a casa Virgolatreperiodico

scritto e diretto da Andrea Onori, con Leonardo Codispoti, Luca Gabos, Andrea Onori, Mariagrazia Torbidoni

TeatroBasilica

23 maggio in concorso PRIMA ROMANA

MARÍA Hangar Teatri

regia Elena Delithanassi

con Marco Palazzoni, Elena Delithanassis, Ilaria Santostefano

24 maggio in concorso

JULIET Teatro C’art

di e con Stefano Marzuoli

regia Andrè Casaca

Teatrosophia

26 maggio showcase PRIMA NAZIONALE

DRAMMI DI FORZA MAGGIORE SHOW! 2 DoveComeQuando

dai testi finalisti di Drammi di Forza Maggiore 2022

regia Pietro Dattola

con Flavia G. de Lipsis, Andrea Onori, Mariagrazia Torbidoni

27 maggio in concorso PRIMA NAZIONALE

L’ESERCITO DEI MATTI Caraboa Teatro

di Gioia Battista

regia Gioia Battista, Nicola Ciaffoni

con Nicola Ciaffioni

28 maggio in concorso PRIMA ROMANA

UCCIDIAMO IL RE Sunny Side

scritto e diretto da Massimiliano Aceti

con Massimiliano Aceti, Alessandro Cosentini

Teatro Trastevere

13 giugno in concorso PRIMA NAZIONALE

ESERCIZI DI RESURREZIONE Lorenzo Guerrieri

di e con Lorenzo Guerrieri

14 giugno in concorso PRIMA ROMANA

LA VACCA B.E.A.T. Teatro / Nuovo Teatro Sanità

di Elvira Bonocore

regia Gennaro Maresca con Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Gennaro Maresca

15 giugno in concorso PRIMA ROMANA

CHE SI TROVINO MALE I Franchi / Tedacà

di Giulia Angeloni

regia Francesca Cassottana

con Giulia Angeloni, musica dal vivo Simone Arlorio

INFORMAZIONI UTILI

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Teatro Lo Spazio via Locri, 42 (San Giovanni)

TeatroBasilica Piazza di porta San Giovanni, 10 (San Giovanni)

Teatrosophia via della Vetrina, 7 (Piazza Navona)

Teatro Trastevere via Jacopa de’ Settesoli, 3 (Trastevere)

Spettacoli ore 21.00

BOTTEGHINO

Intero … 12

Ridotto … 10 riservato a: partecipanti di una qualsiasi edizione di

– Festival Inventaria

– Drammi di Forza Maggiore

previa prenotazione tramite email

INFO, PRENOTAZIONI, ACCREDITI & CONTATTI

www.dovecomequando.net