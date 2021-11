Il duo Arteteca al teatro Orione

Il duo comico Arteteca, composto da Enzo e Monica direttamente da Made in Sud, torna nella Capitale e sceglie nuovamente il Nuovo Teatro Orione. Teatro che, con la sua proposta contenutistica, da sempre si è presentato come simbolo di rinascita artistica e culturale all’interno della cornice del quartiere appio latino, dopo questi anni di pandemia globale torna con l’obiettivo di ricominciare un progetto che veda, all’interno della famosa nuova normalità, il Teatro come centro focale della ripresa del Paese. Senza cultura non si vive, o meglio, non vogliamo più vivere.

Cabaret ai tempi di… è uno spettacolo che racconta l’evoluzione personale – e di coppia – del duo comico napoletano. Le indimenticabili esibizioni made in Arteteca, con cui li abbiamo conosciuti e amati, diventano quindi la base da cui partire per raccontare un nuovo mondo: quello genitoriale. Che fine hanno fatto i due cuori solitari che cercano l’amore in chat? E i due sposini nel giorno delle nozze? I due coloriti, ma teneri, ragazzi di provincia? Ora la vita è cambiata: i pannolini, le notti in bianco, le preoccupazioni, le gioie e i dolori dell’essere padre e madre. Ma, come si può facilmente immaginare, essere genitori alla maniera “Arteteca”, è sinonimo di risate e divertimento.

Perché che sia maschio o femmina, che sia appena nato o un adolescente, siamo tutti – ed è evidente sia così – genitori/figli in un mondo che negli ultimi anni è cambiato in maniera sconvolgente. Tanto vale riderci su…almeno domenica 5 dicembre!

Domenica 5 dicembre ore 18:00

Nuovo Teatro Orione

Via Tortona, 7 (Roma)

facebook.com/orioneroma

Parcheggio gratuito: Via Susa 16