Il Concerto di Natale a San Giovanni in Laterano

Domenica 18 dicembre, alle ore 20:30, si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale del Coro della Diocesi di Roma e dell’Orchestra Fideles et Amati diretti da monsignor Marco Frisina nella basilica di San Giovanni in Laterano. L’evento, giunto alla trentottesima edizione, è organizzato da Nova Opera ed Elevan. Il concerto sarà trasmesso in diretta televisiva su Telepace (canale 75), nonché sui canali social della Diocesi di Roma e di Nova Opera, del Coro della Diocesi di Roma e di Marco Frisina.

Il Concerto sarà incentrato sul tema della pace: sarà eseguito il brano “Pacem in terris”, ispirato all’ultima enciclica di San Giovanni XXIII. Verranno eseguiti anche i brani più celebri della tradizione natalizia internazionale, introdotti dal maestro Frisina: tra gli altri, “Adeste fideles”, “White Christmas”, “Jingle bells”, “Stille Nacht”, “Feliz Navidad”, “Tu scendi dalle stelle”.