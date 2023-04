Il concerto del primo maggio quest’anno torna con un cast internazionale. Come di consueto lo spettacolo torna nella celebre piazza romana. Svelati i primi nomi! Tra gli ospiti d’eccezione tanti artisti dell’ultimo Sanremo.

Lo spettacolo inizierà alle ore 15 da piazza in Piazza San Giovanni in Laterano e andrà andrà avanti fino a mezzanotte. Il concerto sarà in diretta su Rai 3, Rai Play e Rai Radio 2.

Scaletta e artisti:

AURORA

ARIETE

COMA_COSE

MATTEO PAOLILLO

MR RAIN

TANANAI

BNKR44

CARL BRAVE

BRAVE FULMINACCI

AIELLO

PIERO PELÙ

ROSE VILLAIN

ALFA

BAUSTELLE

FRANCESCO GABBANI

ROCCO HUNT

MARA SATTEI

LEVANTE

L’ospite internazionale sarà Aurora.