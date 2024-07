IL COMMENTO / Ma a San Giovanni non è meglio lasciare visibile la Storia?

A piazza San Giovanni in Laterano, sottoposta ai lavori di restyling in vista del Giubileo, com’era prevedibile sta affiorando la Storia. In particolare – fa sapere il ministero della Cultura – sono affiorate le mura medievali del Patriarchio, oltre a diversi materiali storici. Il Patriarchìo era la residenza del Papa che, lo ricordiamo, fino al XIII secolo è stato a San Giovanni in Laterano per poi – dopo Avignone – passare nella “più sicura” San Pietro.

La basilica di San Giovanni, in realtà dedicata al Salvatore, fu fatta edificare da Costantino che per l’occasione fece demolire i “Castra Nova equitum singularium”, la caserma dei militari di cavalleria fedeli a Massenzio (l’avversario da lui sconfitto a Ponte Milvio nel 313 d.C.).

Nel corso dei secoli, il Patriarchìo lateranense è cresciuto fino a diventare una vera e propria “cittadella”, dove si amministrava anche la giustizia. Il complesso cominciò ad andare in rovina quando i Papi, come abbiamo ricordato, si trasferirono ad Avignone all’inizio de Trecento. Alla fine del Cinquecento, durante il pontificato di Sisto V (1585-1590), il “Papa architetto” che ha ridisegnato Roma, il Patriarchio venne definitivamente demolito.

Onestamente non abbiamo compreso il radicale rifacimento della piazza in vista del Giubileo. Sarebbe stata sufficiente quella manutenzione che, di fatto, non c’è mai stata. Del resto San Giovanni è piazza religiosa ma soprattutto sociale e politica, per cui bisogna fare i conti con i mega-raduni per comizi, eventi e concerti, come quello del primo maggio. Davvero sarà utile investire risorse economiche per un progetto impegnativo, che include anche fontanelle basse “alla francese”, che poi dovrà fare i conti con le folle oceaniche, ma anche semplicemente con i tanti padroni di cani che utilizzano l’area come latrina?

Una proposta alternativa, ci permettiamo di suggerire: non sarebbe meglio riservare l’area alla sua Storia, offerta ora dal Patriarchio riemerso dalle memorie più antiche? Chiuderla con una cancellata, un po’ come Porta Asinaria, offrendo il meglio che Roma sa ancora dare.