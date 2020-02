Il cinema “Atlantic” va all’asta

Il cinema “Atlantic”, storica sala su via Tuscolana, va all’asta. È quanto emerge dal Rapporto semestrale sulle aste immobiliari del centro studi Sogeea, presentato al Senato. Finirà “battuto” a maggio 2020.

In realtà la multisala di via Tuscolana, che presenta un valore che sfiora gli 11 milioni di euro, non è sola. Ci sono altri tre cinema di Roma che andranno all’asta. In testa per prezzo-base, con un valore pari a 27 milioni di euro, è il Cinema Adriano del 1898 di via Cicerone/piazza Cavour, che andrà all’incanto il 7 maggio. Qui nel 1965 si esibirono i Beatles. All’asta anche il Cinema Roma di piazza Sonnino, con un valore stimato di 2,3 milioni di euro. Terza sala, il Cinema Ambassade di via Accademia degli Agiati, con un valore che si aggira intorno ai 2,6 milioni di euro.