Il 20 marzo parte il progetto di pedonalizzazione di viale Castrense

Il 20 marzo dovrebbe partire il cantiere per l’isola ambientale tra via La Spezia e piazzale Appio in zona San Giovanni e dovrebbe durare circa un anno. L’ultimo tratto di viale Castrense verrà pedonalizzato, mentre via La Spezia e via Taranto diventeranno a senso unico. Questo costringerà l’enorme flusso di veicoli in arrivo dalla Tangenziale Est a girare a sinistra su via Nola e poi immettersi su via La Spezia per raggiungere piazzale Appio. Il progetto non convince i residenti che temono una trasformazione dei due assi in autostrade urbane.