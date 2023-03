Ikea apre anche dentro la Coin di San Giovanni

Ci sono novità previste da Ikea nei prossimi mesi nel nostro quartiere. Entro l’estate, infatti, apriranno altri due negozi: uno in viale Regina Margherita e un altro all’interno della Coin a San Giovanni che avrà una superficie di circa 1000 metri quadrati. Diventeranno così sette gli store del colosso immobiliare svedese nella Capitale. Ci sono, ovviamente, i due megastore di Anagnina e Bufalotta. In ordine di grandezza c’è poi l’XS Store (il settimo al mondo di questa tipologia) inaugurato recentemente all’interno del The Wow Side (l’ex centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino).