Ied, proposte di turismo rigenerativo a Roma

Un turismo responsabile e valorizzante, che preservi l’ambiente e favorisca il benessere e l’incontro tra visitatori e residenti locali, portando auspicabilmente a lasciare un luogo in condizioni migliori di come lo si è trovato.

Sono i binari su cui viaggia la filosofia del turismo rigenerativo e che un gruppo di diplomandi dello IED Roma, una sede è in via Alcamo a Villa Fiorelli, ha percorso per il progetto di tesi di fine triennio, svolto in collaborazione con la ONG ambientalista Greenpeace, arrivando a proposte esperienziali sostenibili da vivere nelle rispettive città.

I percorsi romani di riscoperta dei punti di interesse storici e naturali lungo il Tevere: questa la proposta presentata in quello che si configura come un progetto di tesi inter sede e trans-disciplinare, diretto a sfruttare al meglio la natura e le diverse culture di un luogo. Quattro i corsi coinvolti – Interior e Product Design, Grafica e Design della Comunicazione – per una progettazione creativa a 360 gradi che si nutre di contaminazione e sguardi diversi. Le proposte pongono attenzione anche al mantenimento del paesaggio circostante e alla connessione con altre città europee, in linea con gli obiettivi di Sostenibilità dell’ONU e i principi del New European Bauhaus.

“Oggi le città sono responsabili di oltre i due terzi delle emissioni globali e ospitano il 55 per cento della popolazione mondiale: un numero che potrebbe aumentare fino a quasi il 70 per cento entro il 2050. Questo significa che le città e i loro cittadini devono essere in prima linea negli sforzi per prevenire l’emergenza climatica e la crisi economica che il mondo sta vivendo. Allievi ed allieve dell’Istituto Europeo di Design hanno saputo cogliere la sfida che la crisi climatica e ambientale ci impone immaginando un futuro davvero sostenibile e inclusivo attraverso il turismo rigenerativo – commenta Chiara Campione, Head of the Climate Unit, Greenpeace Italia.

Parco delle Valli, Isola Tiberina e Gazometro: queste le tre tappe individuate dagli studenti IED Roma nel proporre alla capitale una nuova forma di turismo in chiave rigenerativa. È il progetto Limen – da limo, il fango vivificante lasciato dalle alluvioni stagionali – e ne sono autori i neodiplomati Riccardo Botta, Carlo Buonora, Alessia Clemente, Federica Habara, Alaa Mohamed, Chiara Venerucci, Edoardo Maria Volpe.

Vero protagonista è il Tevere, scelto per il forte significato che il fiume ha da sempre per la città: ampio e dall’andamento maestoso, collega diverse zone di Roma e aiuta a creare connessioni con gli habitat esterni, favorendo gli scambi biologici. Attraverso particolari piattaforme galleggianti dislocate nei punti selezionati, il visitatore riscopre il rapporto tra città e natura, si avvicina alle sue eccellenze enogastronomiche, all’artigianato locale e scorge punti della città più inusuali, come l’area della confluenza dell’Aniene, quella urbana ed ex-industriale del Gazometro e l’Isola Tiberina, nel cuore di Roma, ricca di spunti storici e culturali. Un’esperienza pensata non solo per i turisti, ma disegnata in primo luogo per gli abitanti della città, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza, l’amore e la cura verso essa, mettendo in connessione enti, organizzazioni e associazioni attivi nello sviluppo sostenibile.

“Molte delle proposte che attualmente vengono offerte ai turisti in visita a Roma e ai cittadini romani sono esperienze legate al solo centro storico e ai rioni centrali della città – commenta Marika Aakesson, coordinatrice del corso di Product Design IED Roma. “Pochi sanno che Roma è la capitale più verde d’Europa e il comune con più terreni agricoli. Limen offre un’esperienza a portata di mezzi pubblici urbani che fa vivere parti inesplorate ma rappresentative di un’altra Roma: quella del verde, dei fiumi e dell’agricoltura”.