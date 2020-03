I volontari contro il degrado: pulizia straordinaria in via Cesare Baronio

Il comitato di quartiere Appio Alberone, invita tutti i cittadini sabato 7 marzo 2020 a partecipare all’iniziativa organizzata al fine di sensibilizzare l’amministrazione del VII Municipio ad intervenire tempestivamente in tutte le zone degradate del nostro municipio. Una pulizia che comprenderà via Cesare Baronio altezza capolinea Atac linea 628, parco giochi e vie limitrofe. Appuntamento per sabato 7 marzo 2020 dalle ore 9.

Il nostro è un municipio molto grande, che presenta tanti problemi. Purtroppo sempre più spesso sono i volontari a rimboccarsi le maniche che nel loro piccolo cercano di di cambiare le cose. Tutti i politici in campagna elettorale parlano di politica ‘dal basso’, contro il degrado dei quartieri, ma pochi nei fatti praticano davvero questa scelta.