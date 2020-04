I pacchi alimentari per i cittadini del Municipio VII

Un’iniziativa lodevole che merita la nostra attenzione.

Scrive il nostro presidente del Municipio Monica Lozzi:

Vi chiedo di leggere attentamente questa locandina e appuntarvi sia il numero di telefono per mandare un messaggio

WHATSAPP 3533614010

sia l’indirizzo e-mail

[email protected]

E soprattutto vi chiedo di usarli, segnalandoci le famiglie che, in attesa dell’arrivo dei buoni spesa, hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena. Anche se questa famiglia è proprio la vostra, non abbiate paura di contattarci: siamo qui per questo.

Nel messaggio e nella mail indicateci:

il nome del richiedente, l’indirizzo, il numero dei componenti familiari e quanti bambini/e ci sono

e noi arriveremo con il pacco alimentare già pronto. Ne abbiamo consegnati già tanti grazie alla vostra generosità, e tanti ancora ne consegneremo in questa settimana: aiutateci ad aiutare.