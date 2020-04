I nuovi alberi del progetto ReTree cominciano a fiorire, e raccontano questi giorni

Noi restiamo a casa, questo è il dogma indiscusso e forse l’hastag più usato da un po’ di tempo a oggi. Ma c’e’ qualcuno che ha deciso di non rispettarlo; è la primavera, che non ha vincoli, non teme nulla e tanto meno questo virus, lei è li fuori e nessuno può fermarla. Fa capolino con una forza dirompente, ci regala questo sole caldo, è li, al di là del vetro della finestra. La natura non si ferma, non deve rispettare le regole, quelle stesse regole che per noi umani non vale la pena infrangere perchè a rischio c’è la nostra vita. Così anche i nuovi alberi piantati in questi mesi da Porta Metronia all’Appio Latino, grazie al progetto di ReTree Porta Metronia cominciano a fiorire, simboli di questi giorni che viviamo. Sarà una nuova primavera, una primavera diversa, una primavera di speranza.