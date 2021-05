I cittadini della coperativa Tranvieri ripuliscono i marciapiedi di via Orvieto

Come riportato da un articolo di Repubblica di ieri, i residenti della Coperativa case Tranvieri hanno deciso, armati di scope e ramazze, di pulire i marciapiedi di via Orvieto e via Foligno. Dopo numerose richieste di intervento sui marciapiedi, continua Repubblica, e visto il continuo crescere di sporcizia ed erbacce, hanno deciso di pulire da soli i marciapiedi. Dopo qualche ora di lavoro, nella sola parte di via Orvieto e via Foligno sono stati raccolti più di 10 sacchi di rifiuti e sterpaglie.