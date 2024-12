“Guida Roma e il meglio del Lazio 2025”, un viaggio gastronomico

Roma si muove in una dimensione tutta sua, dove i “cinque minuti” diventano attimi dilatati e la cucina è una narrazione che intreccia passato, presente e futuro. È proprio in questa dimensione temporale che si inserisce la nuova “Guida Roma e il meglio del Lazio 2025” presentata dal Gambero Rosso e giunta alla sua 35° edizione.

Con una selezione di 1.007 insegne, la Guida si conferma uno strumento indispensabile per esplorare una regione ricchissima di sapori. Ogni luogo è raccontato con cura, grazie a un indice suddiviso per quartiere e in ordine alfabetico che rende immediata la consultazione. Dal trionfo della cucina romana classica, con le sue trattorie intramontabili, all’energia creativa di giovani chef che ridisegnano il gusto, passando per i mercati rionali, le enoteche con cucina e i bistrot d’avanguardia, la Guida si conferma uno strumento prezioso per intraprendere un viaggio attraverso i sapori e le eccellenze gastronomiche nella città eterna e nel Lazio. Quest’anno, la selezione si arricchisce di 160 nuovi ingressi che testimoniano la vitalità di una scena gastronomica in piena evoluzione, alla scoperta di realtà che sanno reinterpretare il territorio con creatività, tecnica e professionalità.

“La ristorazione capitolina ha due velocità. Non manca un profilo piatto e sciatto, ma c’è un ampio segmento della ristorazione che ha voglia di rilanciare, di migliorarsi, di guardare oltre con tecnica, professionalità e lungimiranza. Abbiamo voluto puntare oltre staccandoci dai soliti circuiti, lasciandoci ispirare da modelli nuovi ed entusiasmanti che conquistano pubblico e critica, riuscendo al contempo ad avvicinare anche una clientela più giovane – commenta il direttore Lorenzo Ruggeri, nell’editoriale che apre il volume”.

La Guida è un viaggio curioso e goloso, si spazia in tutte le categorie invitando a scoprire scorci di pura bellezza attraverso sapori identitari. Dai mercati rionali unici al mondo a una pizza che scrocchia in paradiso da addentare tra i sanpietrini, dalle pescherie che diventano ristorante la sera, alle botteghe che nascondono prodotti pazzeschi. E, ancora, gelati d’autore, cocktail bar nascosti, ristoranti d’autore e bistrot d’avanguardia. Il Lazio ha veramente tutto per soddisfare i palati più esigenti, dai campioni della tradizione, cui è dedicata una sezione, alle enoteche con cucina che ridisegnano i confini del wine bar.

Le Tre Forchette

A Roma

Enoteca La Torre a Villa Laetitia

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel

Imàgo dell’Hotel Hassler

Il Pagliaccio

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri

In Provincia e nel Lazio

Pascucci al Porticciolo a Fiumicino (RM)

La Trota a Rivodutri (RI)

I Tre Gamberi

A Roma

L’Arcangelo Vino e Cucina

Da Cesare al Casaletto

Grappolo d’Oro

In Provincia e nel Lazio

Nú Trattoria Italiana dal 1960 ad Acuto (FR)

Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano (RM)

Buccia a Sabaudia (LT)

Le Tre Bottiglie

A Roma

ilwinebar Trimani

Salumeria Roscioli

In Provincia e nel Lazio

Del Gatto ad Anzio (RM)

Enoteca Quattro Ruote a Montalto di Castro (VT)

Le Tre Tavole

A Roma

Baccano

Divinity Terrace del The Pantheon Iconic Rome Hotel

Epiro

I Tre Mappamondi

Kohaku, Roma

I Premi Speciali

I Campioni della Tradizione

Bianca Trattoria per l’amatriciana, Roma

Flavio al Velavevodetto per la cacio e pepe, Roma

Grappolo d’Oro per la carbonara, Roma

Piatto Romano per il carciofo alla giudia, Roma

Armando al Pantheon per i saltimbocca alla romana, Roma

Da Cesare al Casaletto per il baccalà alla romana, Roma

Panificio Bonci per il maritozzo, Roma

Sora Maria e Arcangelo per l’abbacchio, Olevano Romano (RM)

Ambasciatori Fondazione Gambero Rosso

IlSanLorenzo a Roma

Valorizzazione del territorio, con sponsor Casale Del Giglio

LiSomari a Tivoli (RM)

Le novità dell’anno, con sponsor Krombacher

La Differenza, Roma

Nameless Bistrology, Roma

In Fucina Edoardo Papa, Roma

Mare Bistrot, Fiumicino (RM)

Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell’economia. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e manageriale per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della ospitalità e del turismo. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale.