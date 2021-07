Grandi eventi nazionali / Il Festival del Web a Rimini

Per gli appassionati di nuove tecnologie digitali è un appuntamento assolutamente da non perdere. Una tre giorni per venire totalmente immersi dal futuro grazie ad un numero rilevante di appuntamenti che vengono incontro a tutte le esigenze degli appassionati e degli operatori del settore.

E’ il WMF Innovation Film Fest, che andrà in scena a Rimini dal 15 al 17 luglio. In presenza al Palacongressi della città romagnola e online.

Immancabile, considerata la location, l’omaggio al maestro Federico

Fellini, per un programma ricchissimo che vedrà il clou sabato 17 luglio con la premiazione della Call per Cortometraggi e per Sceneggiature. Tanti gli ospiti: Neri Parenti e Mauro Mancini, mentre il presidente della giuria è il direttore generale di ANEC Simone Gialdini.

Tra le proiezioni fuori concorso “Non odiare” e documentari su

accessibilità, inclusione sociale e migrazioni.

Il sipario dedicato al cinema è soltanto uno degli eventi di riferimento del Web Marketing Festival, manifestazione che da nove anni esplora a 360 gradi il mondo dell’innovazione italiano e internazionale e che vede oltre 100 eventi, 60 sale formative e più di 600 speaker e ospiti provenienti da tutto il mondo.

“Questo evento nasce dalla nostra attenzione alla costruzione del futuro, soprattutto post Covid. Il connubio tra cinema e innovazione, insieme alla valorizzazione dei giovani talenti, è una chiave fondamentale di questa ricetta. Nel 2020 abbiamo lanciato “Green Storytellers” e “58BPM”, due progetti che si distinguono per i temi trattati, insieme a “PS – Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo”, e che permettono disensibilizzare, attraverso prodotti come docu-serie e docu-fiction,su temi importanti – ha spiegato Cosmano Lombardo, chairman e ideatore del WMF.

“Vogliamo rafforzare la strada intrapresa anche grazie al WMF Innovation Film Fest e alla commistione di cultura e innovazione, elementi cardine per un futuro sostenibile”.

WMF – We Make Future

Oltre 21.000 presenze registrate nel 2019, 24.000 presenze online nel 2020, più di 500 espositori e partner e oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo: il WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Ideato e prodotto da Search On Media Group, il WMF2021 si terrà il 15, 16 e 17 luglio 2021 in presenza al Palacongressi di Rimini e online sulla piattaforma interattiva ibrida.io.

(Giovanni Castellotti)