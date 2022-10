Grande festa ieri all’Appio Latino per l’inaugurazione della rinnovata pasticceria Rugiati

Con una dolce e golosissima festa è stata inaugurata ieri la Pasticceria e Gelateria Rugiati, gestita da Francesco Calafiore nipote acquisito di Ilio Rugiati, fondatore della pasticceria nel 1956. Negozio storico nel quartiere Appio Latino che dal 1961 ha trovato casa in Via Tommaso da Celano. La pasticceria si presenta ai suoi clienti con una nuova veste, una sala ingrandita, nuovi tavoli interni ed esterni e presentando un’ ala dedicata al gelato tradizionale. Dopo l’inaugurazione, un variegato buffet ha dato inizio alla briosa festa. Francesco ha accolto amici, parenti e clienti per celebrare insieme a loro il suo rinnovato percorso professionale. Un plauso per questa nuova sfida, considerando che sono centinaia i negozi che non hanno riaperto dopo le ferie estive. Tanti gestori non se la sono sentita di rialzare le serrande e si sono arresi alla crisi. Dal piccolo esercente alle grandi imprese, i numeri non fanno sconti e la fotografia delle vie del quartiere è impietosa. Difendiamo quindi tutti quegli imprenditori che non mollano e decidono di portare avanti il loro sogno, anche in momenti così difficili.