Gli antagonisti contro l’Eni in via Albenga

Continuano le manifestazioni di gruppi di attivisti contro l’Eni per il rincaro della bollette.

Questa mattina alcuni giovani hanno protestato in via Albenga, all’Appio, davanti al punto Eni di via Albenga. Sono state tracciate scritte sulle vetrate.

Le forze dell’ordine sono intervenute con numerose squadre.

Nei giorni scorsi i membri di un’associazione erano stati sorpresi ad imbrattare con vernice verde la recinzione esterna in vetro del Palazzo dell’Eni in Piazza Enrico Mattei, nel quartiere Eur.

Gli “antagonisti” protestano per i rincari delle bollette.