Gli Amici del Parco Carlo Felice e la lotta quotidiana contro il degrado

In tempi di emergenza nazionale ci sono notizie che non devono passare inosservate soprattutto se riguardano il mondo del volontariato e una piccola comunità come quella degli Amici del Parco Carlo Felice che lottano quotidianamente per pulire e riqualificare il Parco appunto di via Carlo Felice. Un piccolo fazzoletto di verde, nel cuore di Roma e a ridosso della Basilica di San Giovanni, che per anni ha vissuto all’insegna del degrado e dell’incuria e solo ultimamente ha riscoperto la sua natura di parco per famiglie e bambini. Il presidente dell’Associazione Sara Marullo, cosi scrive questa mattina:

Siamo arrivati al parco alle 8 stamattina con Roberto Pio, Patrizia Ceccaroni, Mirella Lella, suo nipote, e Allan Herman. I cigli sono stati quasi tutti puliti, tagliato l’erba, pinzettato… Dopo due ore di pulizia del piazzale di San Francesco sono andata via. Roberto e Allan rimangono a lavorare fino alle 13.

Il piazzale e la statua di San Francesco sono davvero puliti adesso, L’AMA latita e noi perseveriamo. In modo minuzioso, quasi ossessivo, ho pulito anche dove non si vede, dietro gli anfratti più reconditi, cercando di andare oltre l’apparenza. (Cinque sacchetti stracolmi) Ho vissuto un anno a Edimburgo, era un gioiellino, neppure una cicca a terra lungo Princess Street che porta al rinomato castello, eppure, se voltavi l’angolo, dietro i vicoli la trovavi tutta l’immondizia. Nascosta ma presente.