Giornata nazionale della bandiera: celebrazione a Piazza Cinecittà

Sabrina Ventrella

Nel corso della celebrazione

artista contemporanea nota per aver fatto del riuso creativo la cifra stilistica della propria poetica, consegnerà al Municipio l’opera “Il tricolore della libertà”, realizzata per la Comunità educante diffusa del Municipio VII a partire dalla bandiera donata per la Giornata del Tricolore 2020 da Anna Maria Cianfrini una ‘nonna della Comunità’, chel’ha creata con fili di lana tessuti insieme a mano:.