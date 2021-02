Giardini di via Sannio: i cestini svuotati dai volontari

Dove le istituzioni non arrivano, arrivano i volontari: dal retake alla manutenzione dei giardini alla tinteggiatura delle scuole, per giungere, naturalmente, alla gestione delle aree verdi del nostro quartiere. E’ quanto sta succedendo nel nuovo parco di via Sannio dove i cestini traboccano di rifiuti già da qualche giorno e non vi è traccia di manutenzione municipale. Cosi un volontario, sicuramente di buona volontà, questa mattina è intervenuto svuotando i cestini stracolmi.

(foto Marco Dippoliti – San Giovanni-Appio Latino-Tuscolano)