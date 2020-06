Genitori portano il figlio in Caffarella per provare la nuova minimoto

Quale miglior posto per far provare al figlio la nuova mini moto a motore all’interno del Parco della Caffarella? Tanto spazio all’aria aperta e poi chi se ne frega se c’e’ un regolamento che lo vieta. Già perchè la Caffarella, per chi ancora non lo sapesse, fa parte del Parco regionale dell’Appia Antica. E’ un’area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesaggistici e culturali, con un piano regolatore che ovviamente vieta a qualsiasi mezzo a motore, se non autorizzato, di poter circolare all’interno di esso. Ma la stupidità delle persone supera qualsiasi barriera e le scorribande della mini moto oltre che a inquinare l’ambiente circostante, a calpestare il rispetto per gli altri e l’incolumità delle persone, possono provocare anche un incendio per la fuoriuscita di benzina sull’erba alta e secca del parco. Fortunatamente la scena è stata catturata questa mattina dalla videocamera di Matteo e condivisa dal giornalista Stefano Miceli che giustamente ne ha denunciato l’accaduto oltre che sui social (Roma Pulita!) anche agli organi competenti.