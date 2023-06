Ancora furti nella zona intorno a piazza Re di Roma. Questa volta i “soliti ignoti” hanno colpito un appartamento in via Casoria. Nel giro di pochi giorni sono numerose le segnalazioni di “topi d’appartamento” che ripuliscono soprattutto oro e contanti.

La scorsa settimana ad essere colpita è stata la zona tra via Foligno e via Voghera. Quindi è stato il turno di viale Castrense. A quanto pare, molte vittime di furti evitano anche di denunciare l’episodio.

Ormai i ladri riescono ad aprire molti generi di serrature, in particolare la cosiddetta “europea”. In alcuni casi sembra che vengano collocati segnali in codice, ad esempio fiori finti.