Furio Camillo: panico per spari da un appartamento

Panico questa mattina per alcuni spari provenienti da un appartamento di via Orazio Coclite, a Furio Camillo. Gli inquilini e gli abitanti della zona hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine temendo il peggio. I poliziotti delle volanti, arrivate nella strada, hanno individuato l’abitazione in cui vive un uomo con problemi psichici. Fortunatamente l’arma utilizzata per sparare diversi colpi alla fine si è scoperto che era a salve. L’inquilino è stato trasferito all’ospedale San Giovanni.