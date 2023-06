FUORIROMA / Teatro a Torvaianica

Tre giorni di teatro in grado di assicurare puro divertimento. I prossimi 23, 24 e 25 giugno a Torvaianica (Roma), presso il teatro della Parrocchia Beata Vergine in piazza Ungheria 1, sarà messa in scena la commedia “Pallottole in convento” per la regia di Maria Chiara Cimini, direzione artistica Paolo Mellucci. Interpreti: Rosalba Barbati, Glauco Cangani, Annamaria Cosetti, Giusy Di Francesco, Gloria Gioffrè, Clementina Guarino, Giulia Mari, Maria Rosaria Nucida, Anna Maria Piedimonte, Mirela Prenuscu e Dorita Sblano.

Appuntamenti: venerdì 23 giugno alle ore 21; sabato 24 giugno alle ore 17,30 e alle ore 21 (due spettacoli); domenica 25 giugno alle ore 17,30.

Informazioni e prenotazioni: [email protected], cell. 351.555475.