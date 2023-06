FUORIROMA / Cechov al teatro Vittoria

“Il giardino dei ciliegi” è l’ultimo capolavoro di Anton Cechov. Benché malato e prossimo alla morte, in questo testo dimostra ancora tutta la passione per la vita, benché intrisa di forte spirito critico: la vicenda raccontata trae, infatti, ispirazione da una triste storia personale dell’autore.

Quando Cechov aveva sedici anni, la madre, truffata da alcuni costruttori assunti per realizzare una modesta casa, si ritrovò sommersa di debiti. La beffa fu doppia perché un precedente inquilino che si offrì di aiutarla finanziariamente, in realtà segretamente acquistò l’appartamento per sé. Per far fronte al dissesto finanziario, la famiglia dovette vendere la casa d’infanzia dello scrittore, procurando dolore.

“Il giardino dei ciliegi” racconta, proprio in sintesi, le traversie di una donna che, rientrata in Russia dopo una vita dissoluta all’estero, per far fronte ai debiti finisce per vendere l’intera proprietà all’ambizioso e cinico figlio di un vecchio servo che abbatterà i ciliegi del giardino. Paradossalmente, in questo atto crudele, due ragazzi vedranno l’inizio di una nuova vita.

La commedia di Cechov sarà messa in scena giovedì 15 giugno 2023, alle ore 21, al teatro “Vittoria” in piazza di Santa Maria Liberatrice 10 a Testaccio, dalla compagnia della Scuola di recitazione del teatro “Vittoria”. La regia è di Chiara Bonome.

Interpreti: Francesca Angeli, Cristina Capretti, Chiara Carboni, Giulia Carucci, Marco Conte, Enrico De Filippi, Emanuele De Rose, Giulia Gagliardi, Elena La Duca, Sandro Lavecchia, Leonardo Lolli, Susana Mendo Murillo.

Informazioni: tel. 06.5740170.