Flash mob coronavirus: viale Furio Camillo diventa un dj set

Da Azzurro all’inno di Mameli, da Nel blu dipinto di blu a L’Italiano, da Sarà perché ti amo a Il triangolo no, passando per i successi latino Macarena e Despacito. Tanti i residenti che hanno preso parte al flash mob animato da alcuni di loro con gli altoparlanti a tutto volume che diffondevano le note delle hit lungo Viale Furio Camillo. Una festa in cui tutti si incitavano a distanza, affacciandosi dalle finestre e dai balconi degli alti palazzi nel cuore del popoloso quartiere Appio Tuscolano, e che si è protratto per oltre mezz’ora trasformandosi in un vero e proprio dj set. Il tam tam è circolato su Whatsapp e sui social media, amplificato in particolare dai tanti gruppi di quartiere presenti su Facebook sta dando vita a eventi attraverso i quali i cittadini condividono i loro stati d’animo e cercano di spezzare il senso di disorientamento portato dalle misure restrittive attuate dal governo per fronteggiare il diffondersi del coronavirus, e che ha trasformato nel giro di pochi giorni il volto delle città italiane, rendendole quasi deserte, con la maggior parte dei negozi chiusi e il divieto di uscire di casa se non per estreme necessità.

di RIccardo De Luca

AGF