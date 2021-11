“Fiorditè” a via Tuscolana è una piacevole sorpresa

Il tè è associato sempre agli inglesi o ai popoli asiatici. Eppure anche nel nostro Paese l’usanza sta prendendo piede. Del resto cosa c’è di meglio di un tè a metà pomeriggio, casomai lasciando libera la fantasia in tema di gusti?

Per chi adora il rito pomeridiano di una tazza di tè, ecco un locale che fa veramente al caso: “Fiorditè”, in via Tuscolana 30 nei pressi di piazza dei Re di Roma, quasi a ridosso dell’incrocio con via Aosta.

L’ingresso è minuscolo ma ad accogliere il cliente ci sono decide e decine di barattoli rosso amaranto con un’infinita varietà di tè per lo più provenienti dai Paesi asiatici. Poi una vetrina con biscotti e cioccolatini artigianali.

Ma la vera sorpresa è una saletta nel cortile interno, con pochi tavolini per un momento decisamente rilassante.

Fiorditè è in via Tuscolana 30-32, tel. 06.88653263, mail [email protected]