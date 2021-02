Figliomeni (Fdi): “Interrogazione sulla mobilità a San Giovanni”

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere comunale Francesco Figliomeni di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione urgente alla sindaca di Roma Virginia Raggi “a seguito delle numerose proteste e segnalazioni da parte dei cittadini”.

“A oggi il progetto prevede che via Taranto, nel tratto tra piazzale Appio e via Monza, divenga a senso unico. Stessa disciplina di traffico, ma in senso opposto, è prevista per via La Spezia. Il timore che hanno rappresentato i cittadini del quartiere, peraltro oggetto della nostra interrogazione, è che largo Brindisi diventi uno spartitraffico, con le automobili che, lungo via Taranto e via La Spezia, correranno a meno di due metri di distanza dalle abitazioni e ciò, secondo i residenti della zona, a vantaggio esclusivo di una mobilità pesante, che aumenterà il volume di traffico privato, l’inquinamento e la congestione urbana in tutto il quadrante. Un progetto folle – conclude – che non è stato adeguatamente condiviso con i cittadini e con i comitati ed a cui si è anche opposto il Municipio VII. I 5 stelle recedano da tale assurdità e accolgano i suggerimenti che provengono dai residenti, non è più il tempo di opere calate dall’alto”.