Fiera di Roma, torna EdilExpoRoma

È stato reso noto il calendario dettagliato dei convegni che scandiranno le giornate di EdilExpoRoma 2024 – Tutto per Costruire e Abitare – in programma a Fiera di Roma dal 15 al 19 maggio 2024. Grazie al contributo degli Ordini professionali di settore e delle associazioni nazionali di riferimento, il programma allestito prende in considerazione moltissime delle tematiche che riguardano l’attualità del settore delle costruzioni.

L’Istituto nazionale di bioarchitettura ad esempio presenterà tre appuntamenti per parlare di: Città 4.0, la progettazione alla luce dell’intelligenza artificiale; bioarchitettura tra criteri ambientali minimi, direttiva case green e comunità energetiche; turismo, biodistretti e sostenibilità.

Doppio appuntamento targato Licata, in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Roma nei due convegni per parlare di strategie per adattarsi ad un mondo che cambia.

L’Albo nazionale dei gestori ambientali presenterà un convegno sui rifiuti elettrici ed elettronici nell’edilizia.

Sicurpal invece proporrà un tema di strettissima attualità come quello della sicurezza del lavoro andando ad approfondire i sistemi anticaduta per i lavori in quota.

Unicedil, l’associazione dei serramentisti insieme alla Guardia di Finanza parlerà delle marcature CE e dei rischi di legge previsti per l’assenza della certificazione.

Uno sguardo al futuro prossimo per Future Touch che in Next Erp affronterà l’argomento delle tecnologie Erp che stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo, con particolare focus su Roma.

Bmi Wierer presenterà la linea di prodotti pensati per gli eventi naturali estremi.

Materiali alternativi come la canapa al servizio del bioisolamento termico sarà l’argomento affrontato da Oikos.

Aifil, l’associazione italiana dei produttori di insegne luminose affronterà i temi delle normative e del risparmio energetico.

Gran finale, sabato 18 con Forest Stewardship Council Italia che parlerà di legno, decarbonizzazione e approvvigionamento responsabile.

Questo per quanto riguarda gli argomenti a vasto bacino di utenza cui si aggiungono anche una fitta serie di appuntamenti tecnici e specifici per addetti ai lavori.

Novità di quest’anno, oltre alle tre sale convegni dei padiglioni 4, 5 e 6, un’area congressi, la “Main Conference Hall” all’interno del padiglione 6 che ospiterà l’evento di apertura e poi tutta una serie di appuntamenti targati Aimi e tutti i suoi associati.

Previsti crediti formativi gratuiti per gli architetti mentre gli altri Ordini stanno ancora vagliando la possibilità di rilascio.

Tutti i dettagli su: https://edilexporoma.it/convegni-2024.