Feste, ladri in azione all’Appio

Picco di furti e di tentativi di furto nell’area intorno a piazza dei Re di Roma nel corso delle giornate festive natalizie. In particolare ad operare soprattutto per il “censimento” degli appartamenti chiusi è stata una banda di cittadini dell’Est Europa. Sono stati più volte sorpresi in diverse strade mentre fotografavano i palazzi per registrare le serrande abbassate e procedere quindi quasi sul sicuro.

Secondo una fonte ben informata, si sarebbero riuniti intorno a piazza Lodi per poi muoversi a gruppi di tre nelle zone limitrofe, un “palo” e due persone nei condomini. Utilizzata la classica tecnica della citofonata preventiva e del suono del campanello negli appartamenti per accertare la presenza o meno di persone. Tra le strade dove sono stati avvistati, via Sciacca, via Cesena, via Taranto, via Conegliano e via Monza.

Secondo alcuni esperti si tratterebbe di cittadini bulgari, i più non molto alti (all’incirca tra 1,65 e 1,70), vestiti con delle tute scure, mori, lineamenti accentuati, il basista indosserebbe una mascherina sotto il mente che alzerebbe all’evenienza.