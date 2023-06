Federsanità, convegno sull’emergenza-urgenza

Il prossimo 20 giugno alle ore 14.30 presso la Sala del Refettorio – Camera dei Deputati in Via del Seminario 76 si svolgerà l’evento “EMERGENZA-URGENZA NELLA SANITÀ: LE PROSPETTIVE” organizzato da Federsanità, Unione Italiana Forense e Ius et Salus.

E’ necessaria iscrizione alla email [email protected] entro il 18 giugno.