Fase 2, riapre la Caffarella: ecco cosa si può fare e cosa è ancora vietato

Da lunedi 4 maggio si entra nella fase 2. Un semplice vademecum per sapere sempre come comportarsi all’interno delle aree verdi della Capitale, anche nel nostro territorio all’ interno del Parco della Caffarella:

L’ingresso è consentito solo a chi non presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre e non è in quarantena.

Sì alle passeggiate ma rigorosamente a 1 metro di distanza gli uni dagli altri.

Sì anche all’attività sportiva individuale ma, in questo caso, i metri di distanza devono essere 2.

Minori e persone non completamente autosufficienti possono passeggiare con l’accompagnatore sempre nel rispetto della distanza di sicurezza.

Nelle aree verdi restano chiuse le aree gioco per i bambini.

È anche vietato fare feste o pic-nic ed utilizzare le attrezzature sportive.

Proibite anche le attività ludico ricreative come giochi e attività di gruppo.

Il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto sopra

I controlli del rispetto delle regole saranno affidati ai droni dall’alto, vigili urbani agli ingressi o nelle vicinanze e guardiaparco all’interno del Parco.

Questo per sottolineare che siamo ancora in una fase delicata, e quindi non è ancora previsto poter portare i bimbi al parco per usufruire delle aree preposte o giocare con gli altri bimbi. Cerchiamo di comportarci ancora in modo responsabile, seguendo queste semplici regole, con attenzione massima.