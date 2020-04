Fase 2 e la sperimentazione a San Giovanni , cosi si viaggerà in metropolitana

Le prove tecniche per la tanto sospirata fase 2 sono cominciate ieri. Alla metro A a San Giovanni , la sperimentazione per le nuove modalità d’accesso dei passeggeri. Trenta persone fatte accedere nelle stazioni della metro ogni 3 minuti, con convogli che trasportano ciascuno un totale massimo di 150 passeggeri contemporaneamente. E poi mascherine obbligatorie e personale Atac a disciplinare gli ingressi alle fermate. E’ iniziata alle 7 ed è finita alle 10. Per contingentare i flussi nelle tre ore di sperimentazione i passeggeri sono stati fatti entrare da un ingresso e uscire da un altro. Provvedimento adottato per entrambe le linee. Nella sotto stazione è stato inoltre chiuso il canale di collegamento tra le due linee per evitare che i passeggeri si incrociassero creando assembramenti. Sulla banchina alcune strisce blu con pallini garantiscono la distanza di sicurezza che devono tenere gli utenti.