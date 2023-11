Experienza Europa, inaugurazione mostra d’arte

Martedì 14 novembre a Roma verrà inaugurata la mostra “ArtèEuropa – Giovani artisti per il futuro dell’Europa”, voluta dall’Associazione Ragnarock in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma e il sostegno del Parlamento europeo in Italia. Per questa seconda edizione, nove giovani artisti e studenti dell’Accademia sono stati chiamati a esprimersi, attraverso le proprie opere, sui temi dei valori dell’Unione europea.

Alla conferenza stampa di apertura saranno presenti il direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo Carlo Corazza, la direttrice dell’Accademia delle Belle Arti di Roma Cecilia Casorati, il presidente dell’associazione Ragnarock Marco Germinario e gli artisti selezionati.

In vista delle prossime elezioni europee previste per il 2024, i cittadini dell’Unione europea avranno la possibilità di eleggere i propri rappresentanti in qualità di membri del Parlamento europeo. Gli eletti avranno il compito di creare e approvare le disposizioni che regolano la vita dei cittadini europei. A partire da questa straordinaria fase di partecipazione democratica, in questi ultimi mesi i giovani artisti si sono cimentati nella creazione di opere che abbracciano tematiche come democrazia, giustizia, sostegno all’economia, lotta contro la povertà, diritti umani, cambiamento climatico e tanto altro.

Gli artisti in mostra sono: Rossella Antezza, Guglielmo D’Ugo, Ambra Ferrari, Luca Falessi, Maria Ginzburg, Eva Monaco, Sofia Torchia, Silvia Spoti, Gahel Zesi.

QUANDO: martedì 14 Novembre – conferenza stampa alle 17:00; inaugurazione mostra alle 18:00

DOVE: Europa Experience – David Sassoli, piazza Venezia, 6, 00187 Roma

MOSTRA: aperta dal 15 novembre al 22 dicembre; dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00, sabato e domenica dalle 12:00 alle 18:00.