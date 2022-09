Ex Cartiera Latina: Ceramics… and more edizione 2022

SI è giunti all’ ottava edizione di “Ceramics… and more”, la manifestazione annuale finalizzata a promuovere l’arte e l’artigianato.

“Ceramics… and more” è un evento in cui i maestri artigiani, ceramisti, decoratori, orafi, scultori, trovano uno spazio per esporre le proprie opere, ma anche un spazio dove poter fare dimostrazioni pratiche di tecniche e metodi di lavorazione, classici ed innovativi, all’interno del proprio ambito artistico, interessante sia per i visitatori occasionali che per gli addetti ai lavori.

La manifestazione, si terrà nei giorni 1 e 2 ottobre 2022 presso l’ex Cartiera Latina all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica

Anche quest’ anno non ci sarà una commissione esaminatrice che giudicherà i lavori, ma saranno i visitatori stessi, che potranno votare l’espositore preferito. La votazione si svolgerà sul gruppo Facebook “Ceramics… and more” mettendo il “mi piace” sulla foto dell’espositore scelto. Le foto che saranno pubblicate sul gruppo saranno le due foto che ci invierete con la richiesta di partecipazione.