Estate in Villa Lazzaroni

Villa Lazzaroni apre le porte a tutti i cittadini.

Dal 28 Giugno al 10 Agosto, ogni giorno tante attività gratuite rivolte ad adulti, famiglie, giovani e bambini.

Kids Lab

PROGRAMMA DAL 28 GIUGNO AL 3 LUGLIO

per prenotazioni [email protected]​

MARTEDÌ dalle ore 20 alle ore 22

Laboratorio “Crea il tuo slime”

Arriva Topolino​

MERCOLEDÌ dalle ore 20 alle ore 22

Laboratorio “Crea il tuo gioiello”

Arriva Gatto Boy

GIOVEDÌ dalle ore 20 alle ore 22

Laboratorio “Crea la tua marionetta”

Arriva Super Mario

VENERDÌ dalle ore 20 alle ore 22

Laboratorio “Crea il tuo porta pop corn”

Arriva Pickachu

SABATO dalle ore 20 alle ore 22

Laboratorio “Crea il tuo collage”

Arriva La Lol Surprice

DOMENICA dalle ore 20 alle ore 22

Laboratorio “Crea il tuo vasetto di sale colorato”

Arriva L’Unicorno

Corsi sul vino

PROGRAMMA DAL 28 GIUGNO AL 3 LUGLIO

per prenotazioni [email protected]

(SPECIFICA DATA E ORARIO DI PARTECIPAZIONE

​

MARTEDÌ 28 giugno

ore 19.30 – Corso di avvicinamento al vino

Degustazione sensoriale guidata di uno spumante metodo charmat

Sphere – Tenute Filippi spumante extra dry Bellone 100%

ore 20.30 – Cos’è un clone: differenze tra Bellone e Cacchione

Amoenus – Cantina Bacco spumante brut Cacchione 100%

​

MERCOLEDÌ 29 giugno

ore 19.30 – Corso di avvicinamento al vino

Degustazione sensoriale guidata di un vino bianco

Bellone non filtrato – I Pampini Bellone 100%

ore 20.30 – Il Cacchione a piede franco – focus sui vitigni a piede franco

Pantastico – Cantina Bacco Cacchione a piede franco 100%

​

GIOVEDÌ 30 giugno

ore 19.30 – Corso di avvicinamento al vino

Degustazione sensoriale guidata di uno spumante metodo charmat

Prosecco Doc Extra Dry Puntocuore Glera 100%

ore 20.30 – La Malvasia puntinata del Lazio – focus sui vitigni autoctoni

Legionarius – I Pampini Malvasia puntinata 100%

​

VENERDÌ 1 luglio

ore 19.30 – Corso di avvicinamento al vino

Degustazione sensoriale guidata di un vino rosato

Ipazia Tenute Filippi nero buono 100%

ore 20.30 – Il Frascati docg – focus sulla storia del vino Frascati

Metamorfosi – Vitus Vignaioli Tuscolani Malvasia puntinata, Bombino, Greco

​

SABATO 2 luglio

ore 19.30 – Corso di avvicinamento al vino

Degustazione sensoriale guidata di uno spumante metodo charmat

Prosecco Doc Extra Dry Puntocuore Glera100%

​

ore 20.30 – La malvasia puntinata del Lazio – focus sui vitigni autoctoni

Unotretre – Evangelisti Malavasia puntinata 100%

​

DOMENICA 3 luglio

ore 19.30 – Corso di avvicinamento al vino

Degustazione sensoriale guidata di un vino bianco

Vigna Casal Montani – Frascati DOCG Evangelisti malvasia puntinata del lazio, bellone

ore 20.30 – Il Frascati DOC – focus sulla Malvasia

Aura Nova – Vitus Vignaioli Tuscolani Malvasia puntinata e malvasia di Candia

Cibo e relax

Un Barbecue Garden immerso nel verde al centro di Roma.

Mr Doyle apre un giardino unico all’interno di Villa Lazzaroni.

Tutto dedicato Barbecue perfetto per l’Aperitivo al tramonto e per la Cena.

Vi accoglieremo in un perfetto clima Low&Slow.