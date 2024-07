Enoteca Verso, a via Taranto vini ricercati e cucina di eccellenza

Situata nel cuore pulsante di San Giovanni, Enoteca Verso rappresenta un’oasi di eccellenza enogastronomica a Roma. Nata nel dicembre 2017 dalla visione di Giorgio Mansueti, l’enoteca è rapidamente diventata un punto di riferimento per gli amanti del vino e della buona tavola. Con l’arrivo di Silvia Cruciani, che porta con sé una vasta conoscenza del mondo vinicolo, e Alessandro Camillo, talentuoso chef con un’esperienza di sei anni presso Vissani, Enoteca Verso ha consolidato il suo prestigio e offerta culinaria.

Un’importante selezione di circa 1000 etichette di vini, sia naturali che convenzionali, frutto di una ricerca minuziosa di piccole realtà produttive che garantiscono prodotti di altissima qualità. La cantina, curata da Giorgio e Silvia, vanta referenze italiane, francesi, tedesche, austriache e spagnole, con un focus particolare sui vini del Lazio. Produttori locali come La Torretta, Pulcini, La Visciola e Riccardi Reale, celebri per il loro cesanese, arricchiscono l’offerta. La proposta enologica di Enoteca Verso è pensata per soddisfare i palati più esigenti, con un’attenzione particolare ai vini naturali, che rappresentano il 60% della selezione. I clienti possono degustare questi vini sia in mescita che al tavolo, e anche acquistare le bottiglie per il consumo domestico.

La cucina invece è un vero viaggio nei sapori italiani, stagionali e di mercato, grazie all’estro creativo dello Chef Alessandro Camillo, recente new entry del progetto. Alessandro, nonostante la giovane età, ha toccato con mano il mondo della cucina durante i suoi anni a Barcellona e poi durante la sua lunga esperienza da Casa Vissani – 1 stella Michelin. Con un menu che cambia ogni tre mesi e fuori menu settimanali sempre nuovi anch’essi stagionali, l’offerta gastronomica spazia dagli antipasti ai dolci, garantendo una ristorazione completa.

“Quella di Enoteca Verso è una cucina tradizionale, ma giocosa con gli abbinamenti e non con le rivisitazioni forzate” spiega lo Chef.

Tra gli antipasti troviamo la panzanella (3 varietà di pomodori – ciliegino – piccadilly – pomodorino giallo) con burrata o, in alternativa, con gambero di Mazara/ alici del Cantabrico. Interessante la selezione di formaggi delle Langhe (camembert di bufala, tronchetto di capra, reblo cremoso due latti, testun al fieno) dell’Azienda “La Casera”. I primi sono essenziali ma di gran gusto come il pomodoro con riso scomposto o lo spaghettone con alici e crumble di pane aromatizzato alle erbe e al profumo di limone. I secondi spaziano dalla spalla di maiale stracotta profumata alle erbe aromatiche e zenzero alla ricciola scottata su crema di cozze aromatizzata al cardamomo, granella di pistacchio e pomodoro confit. Una cucina mediterranea, tradizionale, che racconta le esperienze italiane e spagnole dello chef. Ma soprattutto è una cucina che lavora all’unisono con la sala e ancor di più con la cantina per realizzare dei veri e propri capolavori di sapore. Nascono così imperdibili abbinamenti: Pasta aglio e olio con crudo di gamberi di Mazara del Vallo abbinato al Lecinaro Rosato “Fra diaure” (Lazio – Palazzo Tronconi); Panzanella con stracciata e pomodorini con Grechetto (Umbria – Palazzone); Fiore di zucca gratinato ripieno di ricotta mantecata al limone con Perle d’uva sboccato 2021 (Friuli Venezia Giulia – Gaspare Buscemi). Si va sui grandi classici per i dolci, messi a punto dal Sous Chef Matteo Rizzo: cannolo scomposto e crema catalana, per citarne alcuni.

L’aperitivo poi è un’esperienza unica, disponibile dalle 18:00 alle 21:00! Non esiste una formula fissa, ma una carta degli assaggi che ricalca il menu principale, offrendo delizie come panzanella con burrata e gamberi rossi, tartare di manzo o di pescato e riso croccante rivisitato con gazpacho di pomodoro. Per i mesi estivi, i vini rosati minerali e di frutto, con maggior acidità, sono la scelta prediletta, spesso provenienti dalla Toscana e dal Lazio. Il Franciacorta è un must tutto l’anno, ideale sia per l’aperitivo che per il dopo cena.

L’ enoteca accoglie i suoi ospiti in un ambiente caldo e raffinato. L’interno, con due sale capaci di ospitare circa 50 coperti, è caratterizzato da antiche murature romane a vista, ferro e legno, che conferiscono un’atmosfera storica e accogliente. Le pareti sono completamente ricoperte da bottiglie di vino, creando un vero e proprio santuario per gli appassionati. I tavoli in legno, senza tovagliato, sono arricchiti poi da posate ramate e poltroncine in pelle. All’esterno, un delizioso dehors su pedana offre circa 25 coperti. Tavoli in vetro e sedute in stoffa, ombrelloni e piante creano un angolo di tranquillità dove poter godere di un buon vino e della cucina di Enoteca Verso. Si definisce una “vino-osteria” per il suo connubio perfetto tra vini di ricerca e una cucina italiana, stagionale e di mercato, con un’attenzione particolare ai prodotti di qualità.

Si inaugura poi un fitto calendario di eventi che vede l’indirizzo di San Giovanni fare da palcoscenico, ogni martedì, alla musica jazz live. Poi incontri quindicinali con i produttori e ogni giovedì sera, invece, serate degustazione con abbinamento cibo-vino in tutte le sue sfumature (vino in anfora, espressioni tematiche di vitigni con diverse cantine in degustazione) guidati da una figura esterna e di spicco, Ilaria Giardini, sommelier e grande appassionata di vini.