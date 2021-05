E’ passato solamente un giorno dalla chiusura di via Appia Nuova per un pericoloso avvallamento nel manto stradale, che è subita comparsa l’ennesima voragine all’Appio Latino. Questa volta colpita è stata via Nisco nella mattinata di ieri. La via è stata immediatamente transennata dai vigili del fuoco che hanno anche disposto l’interdizione al traffico pesante.