Sono scesi in strada i cittadini del Quadraro esasperati dai cumoli dei rifiuti che da giorni inondano i marciapiedi e le strade del quartiere. Al grido di “Il Quadraro non è una discarica”, un centinaio di persone hanno attraversato nel tardo pomeriggio di ieri via Tuscolana paralizzando il traffico. Il flashmob è stato organizzato dal “Comitato spontaneo Quadraro vecchio” insieme a vari comitati del quartiere.