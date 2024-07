“Effetto Notte” a Santa Croce, si chiude un evento di successo

Si è confermato come uno degli eventi più attraenti e particolari di questa estate romana. La rassegna “Effetto Notte”, organizzata da Cinecittà, in collaborazione con Direzione generale Cinema e audiovisivo, Soprintendenza Speciale di Roma, CSC – Cineteca Nazionale, per otto serate dal 20 al 27 luglio ha portato nella cornice dell’Arena Archeologica di Santa Croce in Gerusalemme – a ingresso gratuito – la magia e il fascino del grande schermo attraverso alcuni capolavori del cinema italiano, veri e propri cult, con uno zoom dedicato al cinema di genere, declinato in una variante straordinariamente popolare e amata: il cinema horror, del mistero e del fantastico.

Le serate hanno reso omaggio a tre geni del cinema italiano horror: Mario Bava, Dario Argento e Pupi Avati (questi ultimi due presenti alle proiezioni), in film tutti recentemente restaurati.

A fianco dei loro film, tre momenti di musica dal vivo dedicati alla musica sinfonica, al mondo Disney, al jazz.

E ancora una proposta di visite guidate in 3 luoghi magici da scoprire.

“Seguendo la linea impressa in questi tre anni di guida delle attività culturali di Cinecittà e del Luce – commenta Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà – abbiamo voluto variare la classica proposta di Effetto Notte, con una retrospettiva, sul genere e l’horror, dedicata a tre maestri amatissimi come Argento, Avati e Bava, realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Film di culto osannati dalla critica internazionale, da rivedere o, per i più giovani, da scoprire. Un atto d’amore per un grande cinema italiano“.

Gran finale stasera, sabato 27 luglio, alle 21.00 con l’opera prima di Argento, L’uccello dalle piume di cristallo, che rivelò all’Italia, all’America e poi al mondo che esisteva un horror diverso, visionario artigianale e magnifico, e che aveva in Italia la sua casa.