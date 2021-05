Edoardo Bove, romano dell’Appio-Latino, esordisce in A in Roma-Crotone 5-0

Esordio in seria A, in Roma-Crotone 5 a 0, per il giovanissimo Edoardo Bove, romano e romanista dell’Appio-Latino, origini napoletane del padre e italo-tedesche della madre. È nato a Roma il 16 maggio 2002. È alto un metro e 74. Ha frequentato il liceo “Massimo” all’Eur. I primi passi su un campo di calcio li ha mossi alla Boreale Don Orione, club di Roma Nord, prima di fare un provino con la Roma davanti a Bruno Conti. Ha raccontato: “È stato strano l’inizio a Roma perché ho fatto un solo provino, non sapevo che ne servissero due per entrare. Per cui dopo il primo sono partito con la mia famiglia e mentre ero fuori mi hanno chiamato per dirmi che dovevo fare il nuovo provino. Così sono tornato con mia madre per farmi vedere di nuovo e una volta arrivato Bruno Conti mi disse che già mi avevano preso…”

Nella stagione 2017/18 ha realizzato 11 gol in 27 presenze con la selezione under 16, nell’annata successiva 15 in altrettante partite del campionato under 17.

Quindi il debutto con la Primavera giallorossa.

Nel febbraio 2019 si è messo in luce al AlKass Tournament, torneo internazionale dedicato alle squadre under 17.

Lo scorso anno, con la squadra di Alberto De Rossi, ha segnato tre gol in 14 partite.

Diego Tavano, procuratore del calciatore, in un’intervista all’emittente radiofonica Centro Suono Sport ha così descritto il suo assistito: “Lui è una mezz’ala e segna parecchio. Ha tanta qualità e fisicità per giocare anche basso. Potrebbe anche fare il trequartista e inventare assist per i compagni. Insomma, è un giocatore duttile”.

Fonte: profilo Instagram Edoardo Bove, compresa la foto