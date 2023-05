EdilExpoRoma, in Fiera tutta l’edilizia della Capitale

CALENDARIO CONVEGNI ED EVENTI

Adempimenti e opportunità

Sala convegni PADIGLIONE 4

1 GIUGNO ORE 10:00 -13:30

Convegno LPM CONSULTING

GREEN BUILDING: STRATEGIE E FRONTIERE DELLA SOSTENIBILITÀ

Sala convegni PADIGLIONE 6

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2023 ORE 15.00 -19.00

Convegno ANTEC

COMUNITÀ ENERGETICHE INDIPENDENZA ENERGETICA E PNRR

Sala convegni PADIGLIONE 4

Come si conviene ai migliori eventi fieristici, la nove giorni di EdilExpoRoma 2023 sarà scandita da una serie di appuntamenti riservati ai player del settore che avranno modo di incontrarsi e confrontarsi a proposito delle principali tematiche legate al mondo dell’edilizia. Come relatori si alterneranno Docenti Universitari, Professionisti di Settore, Presidenti degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Settore, cariche Istituzionali e legislatori. Si comincia subito dopo il taglio del nastro con un evento d’eccezione legato ad una scoperta finita addirittura su Science Advances. Si tratta della ricerca firmata da Admir Masic e Paolo Sabatini sulle capacità rigenerative del calcestruzzo utilizzato dagli Antichi Romani. A Roma, un evento dedicato alle costruzioni non potrebbe cominciare con argomento differente e quindi il pubblico romano e la platea di addetti ai lavori avranno la possibilità di sentirsi spiegare i particolari della scoperta dallo stesso Paolo Sabatini e da Carlo Andrea Guatterini, del D-MAT, la società che ha brevettato l’intuizione che mira a rivoluzionare il mondo delle costruzioni. A seguire Tecnoalt presenta invece la prima piattaforma full electric. Nel pomeriggio invece irrompe l’attualità con Fol Roma che parla di sicurezza nei cantieri. Si riprende Lunedì 29 con Progetto Sisma che parla di Miglioramento Sismico e riqualificazione energetica. Poi si parla di sicurezza nei cantieri e a seguire, di edifici efficienti. Il 30 c’è attesa per il convegno Mirtec sul Radon e per quello Ansag sul cemento armato. Nel pomeriggio Formedil fa formazione epr addetti ai lavori. Il 31 Alig illustra le indagini sulla sicurezza mentre Unicedil affronta l’argomento Bonus e Assdimi-Assonolo quello dei noleggi. Il 1 giugno si apre con l’appuntamento firmato dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per parlare di gestione e trasporto dei rifiuti dell’edilizia mentre LPM Consulting approfondisce le tematiche della sostenibilità. Si chiude con Antec che invece illustra l’argomento quanto mai attuale delle comunità energetiche. A tutto ciò si aggiunge poi il fitto calendario di ElettroLazio che ha riservato ai suoi afferenti una serie di appuntamenti interni. Tutti i particolari sono pubblicati nella sezione convegni del sito www.edilexporoma.it.Convegno di Apertura D-MAT IL SEGRETO DELLA CITTA’ ETERNA Sala convegni PADIGLIONE 4TECNOALT GREEN INNOVATION PARTY: PRESENTAZIONE PIATTAFORMA FULL-ELECTRIC CTE MP 20 EV AREA ESPOSITIVA ESTERNA STAND 15Convegno FOL ROMA L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E NEI LAVORI IN QUOTA Sala convegni PADIGLIONE 4Convegno PROGETTO SISMA SOLUZIONI INNOVATIVE PER INTERVENTI INTEGRATI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI IN C.A. Sala convegni PADIGLIONE 4Convegno/giornata studio UPLI-Unione Polizia Locale Italiana SEGNALETICA E SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI Sala convegni PADIGLIONE 6Seminario Tecnico MIRTEC Team Solution EDIFICI EFFICIENTI, CONFORTEVOLI, SALUTARI E SOSTENIBILI Metodi progettuali e tecniche di intervento su involucro e impianti Sala convegni PADIGLIONE 4Seminario Tecnico MIRTEC Team Solution DIFENDERE GLI EDIFICI DEL LAZIO DAL PERICOLO DEL GAS RADON: SALUTE, CAM, PNRR Metodi progettuali e tecniche diintervento su involucro e impianti Sala convegni PAGILIONE 6Convegno ANSAG PROGETTAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ARMATURE IN ACCIAIO PER C.A. Sala Convegni PADIGLIONE 4FORMEDIL NAZIONALE Seminario Tecnico SCUOLE EDILI DEL LAZIO E PATROCINATO EDILIZIA 4.0 Formazione, Sicurezza, Innovazione e Gestione di Processi Sala convegni PAGLIONE 4Convegno ALIG I LABORATORI AUTORIZZATI PER LE PROVE SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI La qualità delle indagini e la sicurezza in esercizio(DPR n. 380/2001, ART. 59, comma 2, lettera c-bis). Sala convegni PADIGLIONE 4Convegno UNICEDIL BONUS EDILIZI:I RISCHI SULLE DETRAZIONI FISCALI DEI SERRAMENTI IN CASO DI CONTROLLO SULLA MARCATURA CE DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA Sala convegni PADIGLIONE 4UNICEDIL CORSO PER L’UTILIZZO PROFESSIONALE DELLE SCHIUME POLIURETANICHE SALA CONVEGNI PADIGLIONE 4Convegno ASSODIMI/ASSONOLO IL NOLEGGIO DEI BENI STRUMENTALI: andamento e opportunità CARATTERISTICHE, NORMATIVA,FOCUS SUL MERCATO NAZIONALE E REGIONALE. Sala convegni PAGILIONE 6ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI I RIFIUTI DA EDILIZIA: la gestione e il trasporto.