Ecco le 3 farmacie di zona dove è possibile fare i tamponi rapidi e sierologici

La Regione Lazio ha pubblicato l’elenco delle farmacie che, fino ad ora, eseguono tamponi antigenici rapidi o sierologici per la ricerca del Covid-19 a carico del cittadino. Il costo è fissato per 22 euro per i test antigenici rapidi e 20 euro per i test sierologici e per coloro che gonfieranno i prezzi sarà attivata la procedura di revoca dall’elenco, come successo già per i laboratori privati. È necessario prendere appuntamento nella struttura prima di recarsi ad eseguire il test ed è vietato l’ingresso a chi ha febbre superiore a 37°C. Di seguito l’elenco delle farmacie del nostro quadrante che hanno aderito. Nei prossimi giorni potranno aggiungersi delle strutture, che saranno comunicate dalla Regione Lazio.

FARMACIA ZELLI GIULIO SRL VIA EURIALO 35B – ROMA

FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI VIA TUSCOLANA 285 – ROMA

FARMACIA MILITELLO VIA MARCO TABARRINI 2E – ROMA