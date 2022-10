Doreca ha aperto in via Pinerolo

Dove c’era la Coop ora c’è Doreca. In via Pinerolo 19, a due passi da piazza Re di Roma, ha aperto il regno delle bevande attraverso l’innovativa formula che fonde ingrosso e dettaglio.

In esposizione, quindi, i singoli prodotti, ma anche le confezioni con più pezzi, l’acquisto per il consumatore-tipo e quello per il professionista.

Elegante il punto vendita, ideale per gli appassionati del buon bere e per i clienti professionali: dal vino, giustamente diviso per regioni, alla birra, con alcuni marchi distribuiti in esclusiva (come quella di Montecassino, ora in offerta), dagli spirits alle acque minerali, con prezzi onestamente nella maggior parte non concorrenziali rispetto alle offerte dei supermercati di zona, dai soft drinks ai succhi di frutta, dalle bevande più pregiate e rare a referenze più note: un vastissimo assortimento di oltre 7.000 prodotti. Attira quindi l’ampia gamma dei prodotti esposti e la scelta di componenti e servizi. Sui prezzi spesso l’alternativa di un comune supermercato con le offerte è migliore.

Tanti i servizi: i prodotti a temperatura, cioè un’ampia selezione di prodotti, di differenti tipologie, da poter acquistare o far consegnare alla temperatura perfetta per essere degustati; la presenza all’interno del punto vendita di un esperto del beverage in grado di consigliare il prodotto per ogni occasione; la possibilità di selezionare i prodotti direttamente nello store e far arrivare a casa o sul posto di lavoro, anche in giornata, i prodotti prescelti, cioè la consegna a domicilio; la presenza all’interno del negozio di QR Code con schede tecniche di tutti i prodotti nonché schermi touch interattivi. All’ingresso del negozio è possibile tesserarsi.

Doreca Store Pinerolo è in via Pinerolo 19 (zona Re di Roma), 00182 Roma, con orari da lunedì al sabato 9-20, mentre la domenica 9:30-20.