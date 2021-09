Dopo quattro anni sono stati riaperti i bagni di Villa Lazzaroni

Come segnalato dal gruppo Insieme per Villa Lazzaroni, i bagni pubblici del Parco, dopo svariati anni, sono stati finalmente riaperti. Gli orari sono dalle 10 alle 18 ma probabilmente cambieranno con la stagione invernale. Ci sono ancora alcuni problemi, per cui per ora i bagni utilizzabili sono due. Tutti quanti dovremmo approfittare di questo clima preelettorale per segnalare problemi nel quartiere, questo è il momento buono per far attivare le istituzioni.

Certo, se il buongiorno si vede dal mattino: l’avviso della riapertura è evidenziata da questo elegante cartello affisso sulla grata dei servizi igienici.