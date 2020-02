Domenica ecologica del 23 febbraio a Roma , chi potrà circolare

Continuano le domeniche ecologiche a Roma. Il nuovo blocco auto totale del traffico all’interno della Fascia Verde (vedi la mappa) è previsto domenica 23 febbraio negli orari 6.30-12.30 e 17.00-20.30, modificati rispetto alle domeniche precedenti a causa della partita Roma-Lecce allo Stadio Olimpico.

Dal blocco auto durante le domeniche ecologiche a Roma sono esonerati i veicoli elettrici, ibridi e a gas, il car sharing, i motori benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel Euro 6) e i veicoli per il trasporto disabili. Per tutti gli altri vige il divieto di circolazione e chi non lo rispetta rischia una multa dai 163 ai 658 euro e, in caso di recidiva, la sospensione della patente dai 15 ai 30 giorni.

Durante le domeniche ecologiche si fermano le auto a benzina fino a Euro 5 e le auto Diesel fino anche a Euro 6; le moto a 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi precedenti Euro 2.

Invece potranno circolare: