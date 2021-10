Domenica 31 Ottobre, “Piantiamola”: piantiamo nuovi alberi nella nostra Caffarella

Gli alberi sono la nostra più importante e meravigliosa risorsa per combattere il riscaldamento globale e tutte le crisi che esso comporta. Sono gli alberi a svolgere il ruolo fondamentale di regolazione della temperatura e dell’umidità ambientali, a rimuovere l’anidride carbonica e le sostanze inquinanti dall’atmosfera, a proteggere il suolo, a ospitare e a nutrire numerose specie animali favorendo in questo modo la biodiversità. E da questo presupposto che parte l’iniziativa del Comitato del Parco della Caffarella per piantare nuovi alberi nel nostro polmone verde. Appuntamento domenica 31 ottobre alle ore 10.00 alla Casa del parco. Il Comitato invita tutti i cittadini ad armarsi di attrezzi e tanta voglia di rendere ancora più verde il nostro parco. Una pratica che dovrebbe essere condivisa anche dalle Istituzioni per aumentare ovunque le aree verdi attraverso nuove piantumazioni.