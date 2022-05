Domenica 15 maggio apre le porte al pubblico il Palazzo Lateranense

Dieci sale riccamente affrescate, compresa quella in cui furono firmati i Patti Lateranensi, e i sobri interni dell’appartamento privato riservato al Pontefice. In più l’affaccio sulla scalinata che porta all’interno della basilica di San Giovanni in Laterano. È questo il percorso che attende i visitatori del Palazzo Lateranense, la casa del Vescovo di Roma, resa finalmente accessibile al pubblico. E domenica 15 maggio Palazzo Lateranense è lieto di invitarti a trascorrere un giorno speciale con prima apertura straordinaria della Casa del Vescovo di Roma. Uno scrigno ancora tutto da scoprire nel cuore della Città Eterna.