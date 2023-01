“Direzione Laurentina”, in scena al Teatro degli Astri a Roma

Con la regia di Marco De Riso, dal 20 al 22 gennaio 2023 presso il Teatro degli Astri, in via dell’Orsa Minore 65 a Roma andrà in scena lo spettacolo “Direzione Laurentina” di Veronica Liberale, con Alberto Afflitto, Pamela Branca, Francesca Cirilli, Paola de Sanctis, Walter Maggio e Silvia Scarsi. Assistente alla regia: Stefano Guerrieri.

La trama: in una serata d’inizio autunno una guardia giurata, un giovane venditore ambulante afghano, un’elegante signora borghese, una ragazza incinta e sua madre si ritrovano sulla banchina della metropolitana di Roma.La giovane futura mamma ha un leggero malore, niente di serio , ma gli altri per soccorrerla perdono l’ultimo treno e nel momento in cui risalgono in superficie per uscire scoprono di essere rimasti chiusi dentro. La chiusura della metro coincide con l’arrivo di un brutto nubifragio, i telefonini non hanno copertura di rete e alle linee di emergenza nessuno risponde. A tutto questo si aggiunge anche la notizia che il giorno dopo è stato indetto uno sciopero dei mezzi di ventiquattr’ore.

I malcapitati si vedono così costretti a passare la notte e il giorno seguente sotto la metro, ma il destino ha in serbo per loro delle altre sorprese.

Note d’autore: I cinque personaggi rappresentano un campione di mondo, il mondo sotterraneo della metropolitana di Roma, dove ogni giorno milioni di persone si sfiorano senza mai incontrarsi, ognuno con le proprie differenze e diffidenze, ognuno nella propria direzione come dei robot attratti dalla calamita dell’urgenza quotidiana.

Il testo è’ un viaggio metaforico che porterà i protagonisti a una sorta di riscatto con l’ingresso di un sesto personaggio , nascosto nell’ombra e con un colpo di scena finale.

“Direzione Laurentina” è una favola metropolitana, divertente e amara sulle moltitudini di storie e solitudini che popolano i mezzi pubblici , su una solidarietà apparentemente sopita che come i suoi protagonisti, aspetta il momento di tornare alla luce.