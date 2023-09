Dienne, artista cresciuto al “Margherita di Savoia”

Nell’ultimo periodo si è sentito tanto parlare di giovani, che sono stati al centro di diversi casi di cronaca e hanno fatto discutere giornali e salotti televisivi. Tra i temi affrontati uno particolarmente ricorrente è come i social influenzino gli adolescenti, che per un po’ di visibilità, arrivano a compiere azioni pericolose o anche deplorevoli. Se questa è una realtà cui siamo costretti ad assistere sempre più spesso, è anche vero che rappresenta solo una faccia della medaglia. I social, infatti, offrono anche enormi opportunità, come la possibilità di interagire e mettere in relazione un gran numero di persone, anche dall’altra parte del mondo. Per i giovani talenti poi, può fare davvero la differenza, permettendo di esprimere sé stessi, e costituire un vero e proprio trampolino di lancio per il successo. Cantanti internazionali come The Weeknd e Shawn Mendes, e artisti italiani come Benji e Fede sono solo alcuni dei nomi che hanno iniziato cantando su YouTube o Tik Tok, e che oggi sono delle vere celebrità. Grazie a questo strumento, infatti, basta poco per iniziare e chissà poi che la fortuna, o piuttosto qualche casa discografica, non bussi alla porta. Proprio un giovane talento è stato protagonista dell’ultima intervista realizzata da Infoimpresa., in arte, è un ventenne romano, nato in una famiglia di musicisti. Circondato dalla musica sin da piccolo, ha studiato per diversi anni violino, permettendogli di approfondire la conoscenza della musica classica che, però, non era la sua strada. A 14 anni, un po’ per gioco e un po’ per l’esigenza di esprimersi, da adolescente ha iniziato a comporre i primi pezzi sui banchi di scuola. “Appena ho scritto il primo testo, ho pensato spontaneamente di mettere una base sotto, di trovare il modo di avere una produzione, così da completare questa piccola opera – spiega il giovane. “Da lì contattai un grafico, che tuttora mi è accanto nei miei lavori e che ai tempi produceva, e feci le prime basi con lui”. Con il sostegno degli amici e della famiglia Dienne ha prodotto così le sue prime canzoni. Esperienze divertenti, ma ancora molto grezze, che lo hanno spinto poco più tardi a trovare uno studio di registrazione e affidarsi a dei professionisti. Ispirato da artisti italiani come Lazza e Shiva e dal cantautore australiano The Kid Laroi, il giovane romano fa musica pop, “nello specifico sto cercando di portare o dare vita a questo nuovo genere che è la trap love”, dove la sonorità rimane quella della trap ma i classici temi di questo genere musicale, ovvero droga, alcool e dipendenze, lasciano spazio alle emozioni. Deciso a fare della musica la sua vita, Dienne è consapevole dell’incertezza di questo mondo e delle difficoltà che incontrerà nel suo percorso, ma non si lascia abbattere, “le sfide difficili mi piacciono” afferma entusiasta. Dopo aver fatto uscire il suo brano estivo, dal titolo ”” e prodotto tramite una collaborazione con gli Stati Uniti, ora ha un grande progetto in mente che lancerà a breve. Il suo sogno? Quello di salire su un palco circondato da tanti futuri fan. Per vedere l’intervista cliccare QUI . Per vedere il video del branocliccare